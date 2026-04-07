Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi Flegrei
Le scuole nella zona dei Campi Flegrei riapriranno regolarmente domani, dopo la pausa dovuta alle festività pasquali e le verifiche effettuate in seguito allo sciame sismico iniziato stanotte. La Prefettura ha comunicato la decisione, confermando che non sono stati riscontrati problemi che impediscano il normale svolgimento delle attività scolastiche. Le verifiche sui plessi scolastici sono state concluse e le autorità hanno dato il via libera alla ripresa delle lezioni.
Domani scuole riaperte dopo la pausa per festività pasquali e controlli per lo sciame sismico iniziato stanotte nei Campi Flegrei: lo fa sapere la Prefettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto ai Campi Flegrei, sciame dopo la scossa 3.5: 17 eventi in tre oreLa terra torna a tremare nell’area dei Campi Flegrei, dove una scossa di magnitudo 3.
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