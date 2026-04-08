Campi Flegrei | scossa di terremoto ma le scuole restano aperte

Da orizzontescuola.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono verificate alcune scosse di terremoto nei Campi Flegrei, ma le scuole dei comuni interessati sono rimaste aperte anche mercoledì 8 aprile, dopo aver effettuato le verifiche del caso. Le autorità hanno monitorato la situazione e deciso di mantenere le attività scolastiche normalmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato la chiusura delle strutture educative in questa fase.

Le scuole dei comuni dei Campi Flegrei restano aperte mercoledì 8 aprile, dopo le verifiche seguite alle scosse registrate nella notte. I controlli sugli edifici scolastici e sulle strutture pubbliche non hanno evidenziato danni né criticità, consentendo la ripresa delle attività didattiche al termine delle vacanze pasquali. La decisione è stata presa al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dalla Prefettura di Napoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

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