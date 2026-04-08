Campi Flegrei | scossa di terremoto ma le scuole restano aperte

Nella notte si sono verificate alcune scosse di terremoto nei Campi Flegrei, ma le scuole dei comuni interessati sono rimaste aperte anche mercoledì 8 aprile, dopo aver effettuato le verifiche del caso. Le autorità hanno monitorato la situazione e deciso di mantenere le attività scolastiche normalmente. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato la chiusura delle strutture educative in questa fase.

Le scuole dei comuni dei Campi Flegrei restano aperte mercoledì 8 aprile, dopo le verifiche seguite alle scosse registrate nella notte. I controlli sugli edifici scolastici e sulle strutture pubbliche non hanno evidenziato danni né criticità, consentendo la ripresa delle attività didattiche al termine delle vacanze pasquali. La decisione è stata presa al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dalla Prefettura di Napoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi FlegreiDomani scuole riaperte dopo la pausa per festività pasquali e controlli per lo sciame sismico iniziato stanotte nei Campi Flegrei: lo fa sapere la... Campi Flegrei, scuole aperte domani: nessuna criticità dopo le scosseScuole regolarmente aperte domani, mercoledì 8 aprile, nei comuni dei Campi Flegrei. ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei Temi più discussi: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 3,3: sciame sismico ai Campi Flegrei; Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 7 aprile, avvertite anche a Napoli; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte: il sisma avvertito in diversi quartieri di Napoli; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all'alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole. Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3,3 avvia nuovo sciame sismico: Puzza di zolfoNuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: diverse scosse di terremoto nell'area di Napoli, la più forte di magnitudo 3.3 ... virgilio.it Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it Campi Flegrei. . INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CPO DEL COMUNE DI POZZUOLI - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com