Terremoto nei Campi Flegrei distrutto il belvedere di Baia
Questa mattina, alle 5.50, si è verificata una scossa di magnitudo 4,4 nei Campi Flegrei. L'evento sismico ha causato danni a Bacoli, con il crollo dell'arcata del belvedere di Baia. La zona è stata interessata da un terremoto che ha provocato danni strutturali a un punto di interesse storico e turistico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per verificare la stabilità della struttura e valutare eventuali rischi.
Il terremoto di stamattina, scossa di 4,4 alle 5.50, ha creato dei danni a Bacoli. L'arcata del belvedere di Baia ha infatti ceduto. Danni anche in via Castello.I dati dell'Osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità e di un epicentro in mare, nel golfo di Pozzuoli, tra il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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