Terremoto nei Campi Flegrei distrutto il belvedere di Baia

Questa mattina, alle 5.50, si è verificata una scossa di magnitudo 4,4 nei Campi Flegrei. L'evento sismico ha causato danni a Bacoli, con il crollo dell'arcata del belvedere di Baia. La zona è stata interessata da un terremoto che ha provocato danni strutturali a un punto di interesse storico e turistico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per verificare la stabilità della struttura e valutare eventuali rischi.

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Il terremoto di stamattina, scossa di 4,4 alle 5.50, ha creato dei danni a Bacoli. L'arcata del belvedere di Baia ha infatti ceduto. Danni anche in via Castello.I dati dell'Osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità e di un epicentro in mare, nel golfo di Pozzuoli, tra il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Campi Flegrei, il vulcano si muove: scosse e temperature anomale alla Solfatara! | 05/01/2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei oggi, a Bacoli pietre crollate sul belvedere Leggi anche: Forte terremoto nei Campi Flegrei Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato ift.tt/mUzOQgT x.com Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrate nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 a Campi FlegreiHa avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del ... tg24.sky.it