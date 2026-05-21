Terremoto Campi Flegrei oggi a Bacoli pietre crollate sul belvedere

Questa mattina alle 5.51 si è verificata una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro nel comune di Bacoli. La scossa ha causato il crollo di alcune pietre sul belvedere e danni all’arco dedicato a Maurizio Valenzi, situato in Via Castello. Non sono stati segnalati feriti, ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La scossa è stata molto forte e si sono avvertiti tremori anche in zone limitrofe.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui