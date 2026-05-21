Terremoto nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 sentita anche a Napoli scuole chiuse in vari comuni

Un terremoto di magnitudo 4,4 ha colpito i Campi Flegrei, con la scossa avvertita anche nella zona di Napoli e nei comuni vicini. L’evento sismico ha causato disagio tra la popolazione e ha portato alla chiusura di diverse scuole nei vari comuni interessati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i servizi di protezione civile, che stanno monitorando la situazione. Nessun dato ancora su eventuali danni o feriti, mentre prosegue lo sciame sismico nella zona.

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Una forte scossa di terremoto è stata registrata nei Campi Flegrei all’alba, alle 5:50. L’Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4. Alle 5:57 si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 2.1, ed è in corso uno sciame sismico. Il sisma è stato avvertito a Napoli e in altre zone della provincia. Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Terremoto all'alba nei Campi Flegrei L'epicentro e la durata "lunghissima" Scossa avvertita a Napoli, scuole chiuse I danni del terremoto La zona sismica dei Campi Flegrei Terremoto all’alba nei Campi Flegrei Pochi minuti prima delle sei di mattina di giovedì 21 maggio una scossa di terremoto di forte intensità ha svegliato tutta la zona di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terremoto nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 sentita anche a Napoli, scuole chiuse in vari comuni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4: scuole chiuse a Bacoli Sullo stesso argomento Terremoto di magnitudo 4,4 all'alba nei Campi Flegrei sentita anche a Napoli, scuole chiuse in diversi ComuniTerremoto nei Campi Flegrei sentito anche a Napoli e provincia, sciame sismico in corso: per il sisma scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5 sentita anche nei Comuni vicini: chiuse le scuoleUna scossa di terremoto, avvenuta nelle prime ore del giorno, ha innescato momenti di paura a Catania: il sisma è stato avvertito anche in alcuni... Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo p x.com Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrata nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it Terremoto oggi a Napoli e nei Campi Flegrei, un crollo a BacoliUna forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.50, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si ... ilmattino.it