Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata nelle prime ore del giorno a Catania, causando paura tra i residenti. La stessa scossa è stata avvertita anche nei Comuni vicini come Augusta e altri paesi etnei. Di conseguenza, sono state chiuse le scuole nelle zone interessate. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

Una scossa di terremoto, avvenuta nelle prime ore del giorno, ha innescato momenti di paura a Catania: il sisma è stato avvertito anche in alcuni paesi etnei e anche ad Augusta. L’Ingv, che fissa l’ipocentro da cui si è generato il movimento tellurico, ha registrato che il terremoto si attestato a 4.5 di magnitudo e che la sua profondità ha raggiunto i 3,8 chilometri. L’epicentro è stato localizzato sull’Etna, a nord-ovest di Ragalna. Anche Siracusa e Messina hanno avvertito la scossa. Intanto, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali, disponendo controlli negli istituti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5 sentita anche nei Comuni vicini: chiuse le scuole

Leggi anche: Terremoto a Catania, una scossa di magnitudo 4.5 terrorizza i cittadini: in alcuni Comuni scuole chiuse

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 2.3 nel Salernitano, scossa avvertita a Siano e nei comuni vicini

Terremoto #terremoto #sicilia #catania #bronte #sisma #etna #cronaca #italia

Tutto quello che riguarda Terremoto a Catania scossa di magnitudo...

Temi più discussi: Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5; Terremoto oggi in Sicilia, forte scossa e paura a Catania; Forte scossa di terremoto, avvertita a Catania e provincia; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5. Scuole chiuse per le verifiche strutturali.

Terremoto sull'Etna, scossa di magnitudo 4.5 scuote la Sicilia. Scuole chiuse a CataniaIl sisma avvertito nettamente nelle province di Catania, Messina e Siracusa. Nessun danno segnalato, ma la Protezione Civile continua a monitorare la situazione ... italiaoggi.it

Scossa di terremoto di magnitudo 4.5, avvertita a Catania, Messina e SiracusaA Ragalna danni ad abitazioni e a strutture pubbliche e sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali (ANSA) ... ansa.it

Momenti di paura, questa mattina, poco dopo le 7.05 a Catania, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto. Il sisma è stato avvertito anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Magnitudo provvisoria secondo le stime dell'Ingv è tra facebook

#etna ipocentro del #terremoto di Catania. Dimensioni, attività e ultime eruzioni del vulcano più grande d'Europa x.com