Terremoto Campi Flegrei oggi sospese le linee Circumflegrea Cumana e la Linea 2 della Metropolitana

Oggi un terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei, provocando l’interruzione temporanea del servizio ferroviario sulle linee Circumflegrea, Cumana e sulla Linea 2 della metropolitana. Le autorità hanno deciso di sospendere il traffico per svolgere controlli strutturali e verificare eventuali danni alle infrastrutture. La circolazione rimane ferma fino a nuove comunicazioni, mentre le squadre tecniche stanno valutando la situazione e i possibili interventi necessari.

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