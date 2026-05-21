Terremoto Campi Flegrei oggi sospese le linee Circumflegrea Cumana e la Linea 2 della Metropolitana
Oggi un terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei, provocando l’interruzione temporanea del servizio ferroviario sulle linee Circumflegrea, Cumana e sulla Linea 2 della metropolitana. Le autorità hanno deciso di sospendere il traffico per svolgere controlli strutturali e verificare eventuali danni alle infrastrutture. La circolazione rimane ferma fino a nuove comunicazioni, mentre le squadre tecniche stanno valutando la situazione e i possibili interventi necessari.
A causa del sisma di stamattina ai Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea per effettuare le dovute verifiche statiche.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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