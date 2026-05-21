Nella prima mattinata di oggi, un terremoto di intensità significativa ha colpito diverse zone del paese, provocando crolli e danni strutturali. Numerosi edifici sono stati evacuati, tra cui scuole e altri pubblici, mentre alcune linee ferroviarie sono state interrotte per motivi di sicurezza. Sul territorio si sono verificati anche blackout e problemi alle comunicazioni, creando disagi diffusi. Testimoni riferiscono di un forte boato, seguito da scosse che hanno fatto uscire le persone di corsa dalle abitazioni.

Un risveglio segnato dalla paura, con il boato improvviso del terremoto che ha spezzato il silenzio dell’alba e costretto centinaia di persone a scendere in strada. La forte scossa avvertita nelle prime ore del mattino ha fatto tremare abitazioni, palazzi e infrastrutture, lasciando dietro di sé momenti di tensione e i primi danni visibili sul territorio. Per molti residenti sono stati secondi interminabili: letti che oscillavano, mobili in movimento e vetri tremanti. La sensazione diffusa è stata quella di un sisma particolarmente violento, percepito distintamente in un’ampia area. Con il passare delle ore, oltre allo spavento, sono emerse anche le prime conseguenze concrete provocate dal terremoto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, crolla tutto: il video che fa paura, scuole chiuse e treni bloccati

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Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scuole chiuse e uffici evacuati

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