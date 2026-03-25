Spezia e provincia la scossa di terremoto | scuole chiuse per i controlli studenti fuori Ritardi dei treni

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 marzo 2026 una scossa di terremoto di magnitudo 4 si è verificata nella zona di Fosdinovo, con ripercussioni anche nel territorio spezzino. La scossa è stata avvertita chiaramente in tutta la provincia, portando alla chiusura temporanea delle scuole per i controlli strutturali e causando ritardi sui treni. Nessun dato attualmente segnala danni gravi o feriti.

La Spezia, 25 marzo 2026 – Il terremoto di Fosdinovo ha avuto ripercussioni anche nello Spezzino. Il sisma piuttosto intenso di 4 gradi Richter si è sentito distintamente a Spezia e in tutta la provincia. Una scossa avvenuta alle 8.13, mentre quasi tutti gli istituti scolastici iniziavano la giornata. Una volta avvertito il sisma, il sistema di Protezione Civile e i sindaci si sono messi subito in moto. E le lezioni sono state sospese ovunque. Terremoto in Lunigiana - Evacuate le scuole in tutta la provincia - Liceo Da Vinci Gli studenti sono rimasti fuori in attesa che i controlli e le verifiche strutturali sugli edifici venissero completate dal personale tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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