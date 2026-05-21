Bacoli Ciciliano Protezione Civile | 9 sfollati ma nessun danno strutturale

A Bacoli, questa mattina, si è svolta una riunione con il capo Dipartimento della Protezione Civile, che ha visitato la zona per valutare gli effetti del terremoto avvenuto all’alba con epicentro nei Campi Flegrei. Sono stati segnalati nove sfollati, ma nessun danno strutturale è stato riscontrato nelle abitazioni o negli edifici pubblici. La Protezione Civile ha monitorato attentamente la situazione e ha fornito aggiornamenti sulle operazioni di assistenza alle persone coinvolte.

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Tempo di lettura: 2 minuti A Bacoli, per fare il punto sui danni causati dal sisma verificatosi all’alba con epicentro ai Campi Flegrei, è giunto il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Per lui riunione nel pomeriggio con i sindaci dell’area flegrea, il prefetto di Napoli Michele di Bari, e l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania Fiorella Zabatta. “ E’ stata una scossa molto intensa – ha esordito il numero uno della Protezione Civile – fortunatamente avvenuta in mare a una profondità superficiale. C’è stata un’accelerazione importante, soprattutto nella zona di Bacoli, dove sono venuto da Niscemi, perchè ritengo giusto stare vicino alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bacoli, Ciciliano (Protezione Civile): “9 sfollati ma nessun danno strutturale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ciciliano (Protezione Civile) a Bacoli: “9 sfollati ma nessun danno strutturale”Tempo di lettura: 2 minutiA Bacoli, per fare il punto sui danni causati dal sisma verificatosi all’alba con epicentro ai Campi Flegrei, è giunto il... Emergenza maltempo, sopralluogo di Marsilio e del capo della Protezione Civile Ciciliano nell'Alto Vastesegià partita la ricognizione dei danni e la gestione degli adempimenti connessi allo stato di emergenza sulla piattaforma nazionale che sarà aperta a... Ciciliano: Bisogna imparare a conoscere il rischio per proteggersiIl Capo della Protezione Civile parla al termine del vertice sul sisma di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei. Il prefetto: affievolire la paura. rainews.it Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: ripristinate le linee flegree. No variazione parametriUna forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.50, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si ... ilmattino.it