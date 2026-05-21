Ciciliano Protezione Civile a Bacoli | 9 sfollati ma nessun danno strutturale

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bacoli, questa mattina, il capo Dipartimento della Protezione Civile si è recato in visita per valutare i danni causati dal terremoto avvenuto all'alba. L’evento sismico ha avuto come epicentro i Campi Flegrei. Sono stati segnalati nove sfollati, ma nessuna struttura presenta danni strutturali significativi. La visita ha coinvolto le autorità locali e i tecnici incaricati di verificare l’entità delle conseguenze del terremoto sulla zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti A Bacoli, per fare il punto sui danni causati dal sisma verificatosi all’alba con epicentro ai Campi Flegrei, è giunto il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Per lui riunione nel pomeriggio con i sindaci dell’area flegrea, il prefetto di Napoli Michele di Bari, e l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania Fiorella Zabatta. “ E’ stata una scossa molto intensa – ha esordito il numero uno della Protezione Civile – fortunatamente avvenuta in mare a una profondità superficiale. C’è stata un’accelerazione importante, soprattutto nella zona di Bacoli, dove sono venuto da Niscemi, perchè ritengo giusto stare vicino alla comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Ciciliano (Protezione Civile) a Bacoli: “9 sfollati ma nessun danno strutturale”
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