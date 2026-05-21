Ciciliano Protezione Civile a Bacoli | 9 sfollati ma nessun danno strutturale

A Bacoli, questa mattina, il capo Dipartimento della Protezione Civile si è recato in visita per valutare i danni causati dal terremoto avvenuto all'alba. L’evento sismico ha avuto come epicentro i Campi Flegrei. Sono stati segnalati nove sfollati, ma nessuna struttura presenta danni strutturali significativi. La visita ha coinvolto le autorità locali e i tecnici incaricati di verificare l’entità delle conseguenze del terremoto sulla zona.

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