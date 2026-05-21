Terremoto forte e cittadini spaventati ma le aree d' accoglienza restano chiuse | VIDEO
Questa mattina alle 5.50 un terremoto di magnitudo 4.4 ha interessato l'area flegrea, provocando timore tra i residenti dei quartieri a ovest di Napoli, tra cui Bagnoli e Fuorigotta. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi, ma molte persone sono rimaste sotto shock. Le aree di accoglienza allestite non sono state aperte, lasciando i cittadini a gestire l'emergenza senza punti di riferimento ufficiali. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione.
Il terremoto che ha colpito alle 5.50 di stamane l'area flegrea, di 4.4 gradi della scala Richter, ha particolarmente spaventato la popolazione dei quartieri a ovest di Napoli, in particolare Bagnoli e Fuorigrotta. Che però denunciano di non aver trovato alcun conforto o risposta nelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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