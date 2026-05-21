Terremoto forte e cittadini spaventati ma le aree d' accoglienza restano chiuse | VIDEO

Questa mattina alle 5.50 un terremoto di magnitudo 4.4 ha interessato l'area flegrea, provocando timore tra i residenti dei quartieri a ovest di Napoli, tra cui Bagnoli e Fuorigotta. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi, ma molte persone sono rimaste sotto shock. Le aree di accoglienza allestite non sono state aperte, lasciando i cittadini a gestire l'emergenza senza punti di riferimento ufficiali. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione.

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