Terremoto e paura a Pozzuoli qualcuno scende in strada | Una scossa impressionante molto forte

Oggi a Pozzuoli si è verificata una scossa di terremoto che ha causato apprensione tra i residenti. Alcune persone si sono spostate in strada, in particolare sul lungomare Pertini, dove alcuni hanno deciso di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. La scossa, descritta come molto forte, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione presente nella zona. Non ci sono ancora notizie ufficiali su eventuali danni o feriti. La città resta in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità.

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