Terremoto e paura a Pozzuoli qualcuno scende in strada | Una scossa impressionante molto forte
Oggi a Pozzuoli si è verificata una scossa di terremoto che ha causato apprensione tra i residenti. Alcune persone si sono spostate in strada, in particolare sul lungomare Pertini, dove alcuni hanno deciso di lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. La scossa, descritta come molto forte, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione presente nella zona. Non ci sono ancora notizie ufficiali su eventuali danni o feriti. La città resta in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità.
Tanta paura a Pozzuoli per la scossa di terremoto di oggi 21 maggio 2026. Sul lungomare Pertini qualche cittadino ha preferito lasciare momentanemente la propria casa: «Una scossa impressionante, molto forte. Due anni fa ce la siamo vista brutta ma anche questa volta è stata brutta. Questa volta in pochi sono scesi da casa ma non ha senso, ci siamo abituati. Scendiamo da casa per fare cosa? Non ci sentiamo al sicuro nemmeno sul lungomare. Con i bambini piccoli preferiamo lasciarli a casa». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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