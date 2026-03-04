Forte scossa di terremoto a Catania paura tra i residenti | terremoto avvertito in molte zone della Sicilia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 è stata avvertita a Catania e in diverse zone della Sicilia. L’epicentro si trovava nelle vicinanze della città, ma non sono stati segnalati danni o vittime. I residenti hanno percepito l’evento in modo intenso e molti sono usciti in strada, preoccupati per la stabilità degli edifici. La terra ha tremato nel pomeriggio, generando paura tra la popolazione.

Un forte terremoto è stato registrato vicino a Catania poco dopo le 7.05. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diverse zone nei pressi dell’Etna e dal Messinese al Siracusano. L’Ingv stima che il sisma sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l’ipocentro sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Il terremoto a Catania Il terremoto nel Catanese si è verificato intorno alle 7.05 del mattino del 4 marzo. Paura tra la popolazione anche in diverse aree nei pressi dell’Etna e dal Messinese fino ad Augusta. L’epicentro in cui si è registrato il terremoto vicino a Catania La magnitudo, secondo le stime dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it

