Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei | la scossa all' alba avvertita in tutta Napoli
Alle 5:51 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata tra Napoli e le zone limitrofe dei Campi Flegrei. La terra ha tremato poco dopo l’alba, con l’evento avvertito chiaramente in tutta la città e nei comuni vicini dell’area flegrea e occidentale. Non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti fino a questo momento, mentre le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La scossa ha suscitato preoccupazione tra i residenti.
Trema la terra a Napoli. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata poco dopo l'alba, alle 5:51, tra il capoluogo campano e i vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto.La scossaSecondo le informazioni dell'Ingv. 🔗 Leggi su Today.it
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
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