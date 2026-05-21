Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei | la scossa all' alba avvertita in tutta Napoli

Alle 5:51 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata tra Napoli e le zone limitrofe dei Campi Flegrei. La terra ha tremato poco dopo l’alba, con l’evento avvertito chiaramente in tutta la città e nei comuni vicini dell’area flegrea e occidentale. Non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti fino a questo momento, mentre le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La scossa ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

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