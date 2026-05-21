Nella zona dei Campi Flegrei si sono verificate diverse scosse di terremoto nelle ultime ore, con una scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 5:50 di questa mattina, la più intensa dell'anno. La direttrice dell'istituto di geofisica ha spiegato che il degassamento del vulcano rappresenta il motore principale di questi fenomeni sismici. Finora non sono state segnalate conseguenze gravi o danni a strutture, e le autorità monitorano costantemente la situazione.

«Abbiamo registrato questa mattina alle ore 5,50 una scossa di magnitudo 4.4, la più forte che si è verificata quest'anno - ha dichiarato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano -. E' stata una delle più energetiche dall'inizio di questa crisi bradisismica, avevamo registrato nel 2025 quella di magnitudo 4.6. Quella di questa mattina è stata ben avvertita dalla popolazione anche se è stata localizzata a mare nel golfo a largo di Bacoli a 3 chilometri di profondità. Attualmente c'è uno sciame ancora in corso nell'area dei Campi Flegrei e abbiamo, finora, localizzato 5 terremoti tra quelli più energetici ma ci sono anche altri minori». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Terremoto Campi Flegrei, Pappalardo (Ingv): «Il degassamento è il motore di tutto il fenomeno»

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Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3

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