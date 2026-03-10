Terremoto nel golfo di Napoli riunione in Prefettura L' Ingv | nessun legame con Vesuvio e Campi Flegrei

Questa mattina si è tenuta una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 5 nel golfo di Napoli. L’Ingv ha precisato che l’evento sismico non è collegato né al Vesuvio né ai Campi Flegrei. La riunione ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti delle forze di soccorso per valutare la situazione.

Riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli dopo l'evento sismico magnitudo 5.9 registrato nella notte in mare Si è svolta questa mattina una riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in relazione alla scossa di terremoto di magnitudo 5.9, registrata la notte scorsa alle ore 00.03 al largo del Golfo di Napoli con epicentro individuato a 10 chilometri dall'isola di Capri. I sindaci e i commissari straordinari dei Comuni costieri e delle isole hanno confermato l'assenza di qualsiasi danno a persone o cose. Sono in corso di aggiornamento i Piani di Protezione Civile comunali, anche con specifico riguardo al rischio maremoto e alle procedure di allontanamento in caso di emergenza.