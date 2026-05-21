Questa mattina alle 5:50 si è verificata una scossa di magnitudo 4.4, la più intensa registrata nel corso dell'anno. L'evento sismico si è verificato nell'area dei Campi Flegrei, una zona vulcanica soggetta a frequenti attività sismica. Secondo i dati raccolti dall'Ingv, si tratta di un terremoto di moderata intensità che ha causato timori tra la popolazione locale e danneggiamenti in alcune strutture. La direttrice dell'istituto ha spiegato che in caso di sollevamento e degassamento significativi si potrebbero verificare scosse più forti.

«Abbiamo registrato questa mattina alle ore 5,50 una scossa di magnitudo 4.4, la più forte che si è verificata quest'anno - ha dichiarato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano -. E' stata una delle più energetiche dall'inizio di questa crisi bradisismica, avevamo registrato nel 2025 quella di magnitudo 4.6. Quella di questa mattina è stata ben avvertita dalla popolazione anche se è stata localizzata a mare nel golfo a largo di Bacoli a 3 chilometri di profondità. Attualmente c'è uno sciame ancora in corso nell'area dei Campi Flegrei e abbiamo, finora, localizzato 5 terremoti tra quelli più energetici ma ci sono anche altri minori». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Terremoto Campi Flegrei, Pappalardo (Ingv): «Con sollevamento e degassamento importante ci saranno scosse forti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Campi Flegrei, tre scosse di terremoto nel giro di pochi minuti: la rilevazione dell'Ingv

Leggi anche: Forte terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo 4.4: è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre

Forte terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.4 avvertita in tutta NapoliNAPOLI - Un forte e prolungato terremoto ha colpito all’alba l’area dei Campi Flegrei, svegliando migliaia di residenti tra Napoli e la zona flegrea. La scossa principale è stata registrata alle ore 5 ... giornaledipuglia.com

Napoli: forte scossa di terremoto ai Campi FlegreiUna forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 e una profondità di 3 chilometri, è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba ... interris.it