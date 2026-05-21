Terremoto Campi Flegrei Pappalardo Ingv | Con sollevamento e degassamento importante ci saranno scosse forti

Da ilmattino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina alle 5:50 si è verificata una scossa di magnitudo 4.4, la più intensa registrata nel corso dell'anno. L'evento sismico si è verificato nell'area dei Campi Flegrei, una zona vulcanica soggetta a frequenti attività sismica. Secondo i dati raccolti dall'Ingv, si tratta di un terremoto di moderata intensità che ha causato timori tra la popolazione locale e danneggiamenti in alcune strutture. La direttrice dell'istituto ha spiegato che in caso di sollevamento e degassamento significativi si potrebbero verificare scosse più forti.

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«Abbiamo registrato questa mattina alle ore 5,50 una scossa di magnitudo 4.4, la più forte che si è verificata quest'anno - ha dichiarato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano -. E' stata una delle più energetiche dall'inizio di questa crisi bradisismica, avevamo registrato nel 2025 quella di magnitudo 4.6. Quella di questa mattina è stata ben avvertita dalla popolazione anche se è stata localizzata a mare nel golfo a largo di Bacoli a 3 chilometri di profondità. Attualmente c'è uno sciame ancora in corso nell'area dei Campi Flegrei e abbiamo, finora, localizzato 5 terremoti tra quelli più energetici ma ci sono anche altri minori». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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