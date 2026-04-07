Nella zona dei Campi Flegrei sono state registrate tre scosse di terremoto tra le 4.32 e le 4.38 di oggi, secondo quanto comunicato dall'Ingv. Le scosse si sono verificate a breve distanza nel tempo, senza ulteriori dettagli sulla magnitudo o sui danni. La sequenza sismica ha interessato la stessa area in un breve lasso di tempo.

Tre scosse di terremoto nel giro di pochi minuti, tra le 4.32 e le 4.38 di oggi, sono state registrate nella zona dei Campi Flegrei. Il primo evento sismico delle 4.32 è stato di magnitudo 3.3, con epicentro a pochi passi dalla Solfatara, a una profondità di circa 2 km. A seguire un'altra scossa più lieve, di magnitudo 1.6, registrata alle 4.34 sempre nella stessa zona. Infine alle 4.38 un altro evento, stavolta di magnitudo 2.6. Il Comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato per informare la cittadinanza sugli eventi sismici: “L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 (UTC 02:32) del 07042026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Terremoto nel golfo di Napoli, riunione in Prefettura. L'Ingv: nessun legame con Vesuvio e Campi FlegreiRiunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli dopo l'evento sismico magnitudo 5.

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Campi Flegrei in allerta: terremoti all'alba e altre zone ribollono | 07/12/2025

Temi più discussi: Campi Flegrei, tre scosse di terremoto nel giro di pochi minuti: la rilevazione dell'Ingv; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico; Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di 3.6.

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CAMPI FLEGREI - Comunicato di aggiornamento n. 1 Dalle ore (UTC) 02:32 del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 3 terremoti con magnitudo - facebook.com facebook