Forte terremoto nei Campi Flegrei magnitudo 4.4 | è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre
Alle 5 di questa mattina, nell’area dei Campi Flegrei si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4, uno dei più forti registrati in questa zona nel corso degli ultimi anni. La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione residente, che ha subito avvertito il movimento. L’evento sismico si è protratto per un certo tempo, causando preoccupazione tra i residenti e danni ad alcune strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e attivando le procedure di sicurezza.
Forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente alle ore 5.50. Si tratta di uno degli eventi bradisismici più intensi degli ultimi anni, avvenuto quasi in concomitanza con l'anniversario del sisma del 2024 che causò ingenti danni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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