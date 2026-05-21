Forte terremoto nei Campi Flegrei magnitudo 4.4 | è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre

Alle 5 di questa mattina, nell’area dei Campi Flegrei si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4, uno dei più forti registrati in questa zona nel corso degli ultimi anni. La scossa è stata percepita chiaramente dalla popolazione residente, che ha subito avvertito il movimento. L’evento sismico si è protratto per un certo tempo, causando preoccupazione tra i residenti e danni ad alcune strutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e attivando le procedure di sicurezza.

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