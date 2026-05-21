Terremoto Campi Flegrei Md 4.4 esito verifiche scuole Zona Rossa | nessuna criticità scuole riaperte
Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito la zona dei Campi Flegrei, sono stati completati i controlli tecnici negli edifici scolastici della zona rossa, che comprende i quartieri Bagnoli e Fuorigrotta. Le verifiche sono state effettuate dai tecnici comunali per accertare eventuali danni o criticità. I sopralluoghi, iniziati immediatamente dopo l’evento sismico, hanno confermato che gli edifici sono in condizioni sicure. Di conseguenza, le scuole sono state riaperte.
Sono terminati i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali presso gli edifici scolastici della zona rossa (quartieri Bagnoli e Fuorigrotta), rimasti precauzionalmente chiusi giovedì 21 maggio a seguito di un evento sismico. I sopralluoghi sono stati effettuati anche in alcuni edifici scolastici ricadenti in Municipalità limitrofe alla zona rossa. I controlli approfonditi non hanno rilevato criticità. 🔗 Leggi su 2anews.it
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