Campi Flegrei scuole aperte domani | nessuna criticità dopo le scosse

Le scuole nei comuni dei Campi Flegrei saranno aperte anche domani, mercoledì 8 aprile, senza restrizioni. Dopo le scosse registrate nella notte, sono state effettuate verifiche sugli edifici scolastici e sulle strutture pubbliche, che non hanno riscontrato criticità. La ripresa delle attività didattiche avviene quindi regolarmente, dopo le vacanze pasquali.

Scuole regolarmente aperte domani, mercoledì 8 aprile, nei comuni dei Campi Flegrei. Dopo le scosse registrate nella notte, le verifiche effettuate su edifici scolastici e strutture pubbliche non hanno evidenziato criticità, consentendo la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze pasquali. La decisione è arrivata al termine della riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi, convocata questa mattina dalla Prefettura di Napoli. Ai controlli hanno partecipato diversi enti istituzionali, tra cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, la Protezione Civile, la Città Metropolitana di Napoli, i comuni coinvolti e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campi Flegrei, scuole aperte domani: nessuna criticità dopo le scosse Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi FlegreiDomani scuole riaperte dopo la pausa per festività pasquali e controlli per lo sciame sismico iniziato stanotte nei Campi Flegrei: lo fa sapere la... Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, dopo la scossa 3.5 registrate 17 scosse in tre ore: sciame ancora in corso Temi più discussi: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all'alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole; Campi Flegrei, tre scosse di terremoto nel giro di pochi minuti: la rilevazione dell'Ingv; Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto. Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi FlegreiDomani scuole riaperte dopo la pausa per festività pasquali e controlli per lo sciame sismico iniziato stanotte nei Campi Flegrei: lo fa sapere la Prefettura ... fanpage.it Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuoleIl sisma è stato registrato intorno alle 4:32 dall’Ingv, con epicentro localizzato tra Pozzuoli e l’area flegrea ... dire.it Domani scuole regolarmente aperte nei comuni dei Campi Flegrei Le verifiche dopo le scosse di questa notte non hanno riscontrato criticità - facebook.com facebook Terremoto a Napoli, i Campi Flegrei tornano a tremare: "Un forte odore di zolfo in strada" x.com