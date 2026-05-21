Terremoto Campi Flegrei chiuse le scuole nella Zona Rossa di Bagnoli-Fuorigrotta

Dopo il terremoto avvenuto questa notte nei Campi Flegrei, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nella zona Rossa di Bagnoli-Fuorigrotta per tutta la giornata del 21 maggio. La decisione è stata presa in accordo con la Protezione Civile e le autorità locali, in seguito allo sciame sismico ancora in corso. La chiusura riguarda tutti gli istituti scolastici presenti nell’area interessata dall’evento sismico. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità competenti.

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