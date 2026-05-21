Terremoto Campi Flegrei chiuse le scuole nella Zona Rossa di Bagnoli-Fuorigrotta
Dopo il terremoto avvenuto questa notte nei Campi Flegrei, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nella zona Rossa di Bagnoli-Fuorigrotta per tutta la giornata del 21 maggio. La decisione è stata presa in accordo con la Protezione Civile e le autorità locali, in seguito allo sciame sismico ancora in corso. La chiusura riguarda tutti gli istituti scolastici presenti nell’area interessata dall’evento sismico. La situazione viene monitorata costantemente dalle autorità competenti.
In seguito all'evento sismico di questa notte ed allo sciame in corso anche ora, l'Amministrazione Comunale di Napoli, d'intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, ha disposto un provvedimento di chiusura precauzionale per la giornata di oggi 21 maggio, per gli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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