Terremoto Campi Flegrei l' Ingv | Sciame con oltre dieci scosse
Nelle ultime ore, l’area dei Campi Flegrei ha registrato uno sciame sismico composto da più di dieci scosse, secondo quanto comunicato dall’Ingv. La più forte, con magnitudo 4, si è verificata dopo un lungo periodo di relativa quiete, rappresentando uno degli eventi più significativi dall’inizio della crisi bradisismica iniziata nel settembre 2025. I residenti sono stati svegliati di soprassalto a causa delle vibrazioni e delle repentine scosse che hanno attraversato la zona.
La scossa più forte da settembre 2025, una delle più forti dall'inizio della crisi bradisismica. I cittadini dei campi flegrei sono stati svegliati di soprassalto da un terremoto di magnitudo 4.4. Secondo Lucia Pappalardo, direttrice dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»
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Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, 4.4! Fortunatamente non l’ho sentita! Ora, ovviamente, mi aspetto i tweet dei disagiati mentali!! x.com
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