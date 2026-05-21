Terremoto Campi Flegrei l' Ingv | Sciame con oltre dieci scosse

Nelle ultime ore, l’area dei Campi Flegrei ha registrato uno sciame sismico composto da più di dieci scosse, secondo quanto comunicato dall’Ingv. La più forte, con magnitudo 4, si è verificata dopo un lungo periodo di relativa quiete, rappresentando uno degli eventi più significativi dall’inizio della crisi bradisismica iniziata nel settembre 2025. I residenti sono stati svegliati di soprassalto a causa delle vibrazioni e delle repentine scosse che hanno attraversato la zona.

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