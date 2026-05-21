Terremoto Campi Flegrei in corso un nuovo sciame sismico | cresce la preoccupazione

Il 21 maggio 2026 i Campi Flegrei sono stati interessati da un nuovo sciame sismico, che ha attirato l’attenzione di media e studiosi. Le scosse si sono succedute nell’arco della giornata, con una serie di tremori che hanno generato preoccupazione tra la popolazione locale e gli esperti. Nelle ore successive, sono stati rilevati diversi eventi sismici di diversa intensità, ma non ci sono state segnalazioni di danni o feriti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 21 maggio 2026 i Campi Flegrei sono tornati al centro dell’attenzione mediatica e scientifica a causa di un nuovo sciame sismico che ha scosso l’area flegrea. L’evento principale, registrato alle ore 5:50 del mattino, ha raggiunto una magnitudo di 4,4 ed è stato localizzato nel Golfo di Pozzuoli, a una distanza di circa due chilometri dal comune di Bacoli. La profondità stimata dell’ipocentro è di circa 3 chilometri, un dato che si inserisce perfettamente nella dinamica strutturale di questa complessa caldera vulcanica. Nonostante la comprensibile preoccupazione della popolazione locale, gli esperti invitano alla calma e alla razionalità, sottolineando che tutti i parametri rilevati si mantengono in linea con la sismicità e i fenomeni osservati negli ultimi tempi nella regione campana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto Campi Flegrei, in corso un nuovo sciame sismico: cresce la preoccupazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.6 nella notte e in corso sciame sismico Forte scossa di #terremoto questa mattina nella zona dei Campi Flegrei avvertita anche a Napoli. Piccoli crolli, tanta paura ma nessun ferito. Scuole chiuse in diversi comuni. Lo sciame sismico continua. x.com Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di Napoli reddit Terremoto a Napoli nei Campi Flegrei con scossa di magnitudo 4,4 lunghissima: scuole chiuse in vari comuniTerremoto nei Campi Flegrei sentito anche a Napoli e provincia, sciame sismico in corso: scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto ... virgilio.it Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di NapoliHa avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del ... tg24.sky.it