Terremoto Campi Flegrei scossa 3.6 nella notte e in corso sciame sismico

Nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2026, ai Campi Flegrei si sono verificate tre scosse sismiche, con una magnitudo massima di 3.6. Lo sciame sismico è iniziato alle 4.32 e prosegue ancora oggi. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le persone nei pressi dell’area sono state invitate a mantenere attenzione e adottare eventuali misure di sicurezza. Non sono stati segnalati danni significativi finora.

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei dalle 4.32 del 7 aprile 2026: registrate tre scosse. La più alta 3.6. Nessun danno segnalato per ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.3 nella notte e in corso sciame sismico Terremoto a Napoli, sciame sismico questa mattina ai Campi Flegrei: 2.5 la scossa più intensaUno sciame sismico è iniziato questa mattina, mercoledì 14 gennaio, nei Campi Flegrei: già diverse le scosse che si sono susseguite poco dopo le 9. News - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 3.0, dobbiamo preoccuparci 22/11/2025 Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Cinque scosse di terremoto nei Campi Flegrei nelle ultime 24 ore; Terremoto Campi Flegrei, doppia scossa nella notte: eventi nell’area di Monte Olibano; Scossa di terremoto 2.1 ai Campi Flegrei: sisma avvertito tra Napoli e Pozzuoli. Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi Flegrei di magnitudo 3.6Una forte scossa di terremoto si è verificato la notte del 7 aprile a Napoli nella zona dei Campi Flegrei svegliando la popolazione alle 4.32. La prima ... ilmattino.it Scossa di terremoto a Napoli alle 4.32, sisma ai Campi FlegreiLa terra ha tremato ancora a Napoli, alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 7 aprile, diverse scosse la più forte di magnitudo 3.6. Tanta paura ma nessun danno e conseguenze. Le scosse del giorno ... rainews.it Terremoto scuote Napoli e Pozzuoli, tremano i Campi Flegrei | DATI e MAPPE - facebook.com facebook [DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.6 ore 04:32 IT del 07-04-2026 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km #INGV_45526562 x.com