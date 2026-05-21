Terremoto Campi Flegrei il sindaco di Bacoli su tutti i danni subiti in città

Questa mattina i Campi Flegrei sono stati interessati da un terremoto di magnitudo 4,4, una delle scosse più potenti registrate nella zona. Il sisma ha causato danni diffusi in diverse aree della città, coinvolgendo edifici pubblici e privati. Il sindaco ha visitato i luoghi colpiti, riferendo i danni subiti nella città e le prime misure di emergenza avviate. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità coordinano le operazioni di verifica e assistenza.

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