forte scossa di terremoto ai campi flegrei scuole chiuse a bacoli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco dopo le cinque del mattino nei Campi Flegrei, con la terra che ha tremato in modo evidente. L’evento sismico ha portato alla chiusura delle scuole nel comune di Bacoli, dove sono stati registrati i danni più evidenti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle eventuali vittime o feriti, ma la preoccupazione tra i residenti è alta. Le autorità stanno monitorando la situazione e effettuando verifiche sui danni alle strutture.

Tempo di lettura: 2 minuti Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l’alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell’area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell’area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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