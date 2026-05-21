Giovedì mattina alle 5,50, una scossa di magnitudo 4.4 si è verificata nei Campi Flegrei. La terra ha tremato per alcuni secondi, causando danni alla zona. In particolare, il belvedere di Bacoli, dedicato a un ex sindaco, ha subito un crollo parziale. La struttura si trova in una zona frequentata da visitatori e residenti. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle conseguenze immediate dell’evento. La zona è stata isolata per consentire i controlli successivi.

La scossa di magnitudo 4.4, registrata alle ore 5,50 di giovedì mattina ai Campi Flegrei ha causato il crollo parziale del belvedere di Bacoli intitolato a Maurizio Valenzi. Sul posto i tecnici del comune hanno precluso l’accesso all’area, con il nastro rosso e bianco, e stanno effettuando i rilievi del caso. Curiosità tra i cittadini che si ritrovano a passare di lì in auto e si fermano per scattare una foto ai danni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto Campi Flegrei, il crollo parziale del belvedere di Bacoli

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Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»

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