Terremoto Campi Flegrei circolazione regolare sulle linee del trasporto pubblico dopo le verifiche | gli aggiornamenti

Dopo la forte scossa di magnitudo 4 che ha colpito l’area dei Campi Flegrei, le autorità hanno avviato controlli sulle infrastrutture di trasporto pubblico locale. Le verifiche si sono concluse e, a seguito di queste, la circolazione dei mezzi su tutte le linee è ripresa regolarmente. Nessun intervento di emergenza o chiusura temporanea è stato segnalato, permettendo così il normale servizio di trasporto tra Napoli e le zone limitrofe.

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Torna regolare su tutte le linee la circolazione per il trasporto pubblico locale a Napoli e nella zona flegrea dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 registrata questa mattina poco prima delle 6.00. A seguito dell’evento tellurico che ha reso necessaria la sospensione della circolazione sulle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 1 MINUTE AGO: Campi Flegrei Declared National Threat - Explosive Eruption Confirmed Sullo stesso argomento Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi FlegreiDomani scuole riaperte dopo la pausa per festività pasquali e controlli per lo sciame sismico iniziato stanotte nei Campi Flegrei: lo fa sapere la... Leggi anche: Terremoto a Napoli, verifiche su treni: circolazione regolare Campi Flegrei, la diretta dopo il terremoto a Napoli: scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Ripristinate le linee flegreeUna forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.50, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si ... ilmattino.it Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.4Il sisma alle 5.51 avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale. E' tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area (ANSA) ... ansa.it