Dalle 7.40 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli è tornata regolare dopo le verifiche tecniche sulla linea, svolte in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 5. Le autorità hanno controllato i binari e i treni, assicurando la sicurezza del servizio. Non si sono registrate variazioni o problemi di circolazione dopo le ispezioni. La situazione è tornata alla normalità per i pendolari della zona.

È tornata regolare dalle 7.40 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, dopo le verifiche tecniche sulla linea effettuate a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro nel golfo di Napoli alle 00.03. Il sisma si è verificato a una profondità di 414 km e non è stato avvertito dalla popolazione. La circolazione dei treni è stata comunque sospesa in via precauzionale dalle 00.40 per permettere le verifiche tecniche sulla linea, che hanno dato esito negativo. Dalle 6.30 la circolazione è ripresa gradualmente, fino a tornare regolare dalle 7.40. Alcuni treni dell’Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni o variazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto a Napoli, verifiche su treni: circolazione regolare

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto Emilia Romagna, due scosse magnitudo 4.3 e 4.1 tra Ravenna e Forlì: gente in strada. Stop circolazione treni per verifiche

Treni, linea Arezzo-Firenze: principio d’incendio su convoglio, circolazione regolare solo dopo 7 oreFIRENZE – Giornata da dimenticare oggi, 23 febbraio 2026, per i viaggiatori della linea ferroviaria Arezzo.

TERREMOTO A NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO: FORTE BOATO AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, ALCUNE SCUOLE EVACUATE

Altri aggiornamenti su Terremoto a Napoli verifiche su treni...

Temi più discussi: Terremoto nel Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli: avvertita anche fuori dalla Campania; Terremoto a Napoli oggi, scossa di magnitudo 3.5 nei Campi Flegrei avvertita forte in tutto il capoluogo. Che botta!; Terremoto nel catanese, crollo calcinacci in casa: verifiche vvf.

Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell'area del Golfo di NapoliUna scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 00:03 di Martedì 10 Marzo 2026 con epicentro Golfo di Napoli e Capri (Napoli) – Campania. La profondità stimata è stata di circa 414 k ... msn.com

Terremoto nel golfo di Napoli, treni in ritardo dopo verifiche: nessun danno riscontratoA provocare ritardi e soppressioni dei treni che passano per Napoli Centrale e Salerno sono stati i controlli effettuati per tutta la notte sulla rete e sulle infrastrutture ferroviarie dopo il sisma ... ilmattino.it

Terremoto fortissimo di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: ecco i dati e la situazione -> https://tinyurl.com/3am78bej - facebook.com facebook

Terremoto di magnitudo 5.9 al largo della costa campana. Treni in ritardo. Le comunicazioni alla stazione Termini segnalano anche variazioni e cancellazioni #ANSA x.com