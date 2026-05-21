Oggi scuole chiuse per terremoto a Bagnoli e nei Campi Flegrei dopo il sisma 4.4

Oggi le scuole sono rimaste chiuse a Bagnoli e nei Comuni dei Campi Flegrei a causa di un terremoto di magnitudo 4,4 che ha interessato i quartieri di Napoli situati nella caldera e le zone circostanti. L’evento sismico ha provocato la sospensione delle attività scolastiche in queste aree. Non sono stati segnalati danni strutturali significativi agli edifici scolastici, ma sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti. La popolazione locale è stata invitata a mantenere prudenza.

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