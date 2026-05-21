Terremoto ai Campi Flegrei | scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli

Alle 5.50 di questa mattina, un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato nell’area dei Campi Flegrei, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In seguito alla scossa, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nelle città di Bacoli e Pozzuoli. Non sono stati ancora resi noti dettagli su eventuali danni o feriti. La zona è sotto osservazione e le operazioni di verifica continuano.

Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato alle ore 5.50, nell’area dei Campi Flegrei. Lo riporta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diversi quartieri di Napoli, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera, e nei comuni più a ovest dell’area flegrea. In molte zone le persone si sono riversate in strada. Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, in un post su Facebook ha annunciato la chiusura delle scuole pubbliche a Bacoli, con verifica delle strutture. Stessa decisione anche a Pozzuoli. Il terremoto nei Campi Flegrei. «È stata forte. Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Open.online

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Terremoto ai Campi Flegrei, paura a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.4: scuole chiuse a Bacoli

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