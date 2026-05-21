Alle prime ore del mattino, alle 5.51, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata percepita a Napoli e nei comuni limitrofi dell’area flegrea. Testimoni hanno riferito di un forte boato e che le case tremavano durante l’evento sismico. In seguito al sisma, le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Quarto. Nessuna notizia di danni o feriti al momento.

Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. In tanti hanno avvertito prima un forte boato e poi la casa tremare. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei Il terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato dall'Ingv alle ore 5:50 del 21 maggio 2026 nell'area dei Campi Flegrei. L'epicentro è situato a circa 2,5 km da Bacoli, a una profondità di soli 3 chilometri. La scossa, di intensità superiore rispetto alla media degli eventi degli ultimi mesi, è stata percepita distintamente nella zona occidentale di Napoli, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e nella città stessa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Terremoto a Napoli, scossa 4.4 all'alba ai Campi Flegrei: «Un boato e le case tremavano». Scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli e Quarto

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