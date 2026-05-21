Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 4.4 Scuole chiuse a Bacoli Quarto e Pozzuoli
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata questa mattina alle 5:50 nell’area dei Campi Flegrei, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nel golfo di Bacoli, a una profondità di soli 3 chilometri. In seguito al sisma, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole nei comuni di Bacoli, Quarto e Pozzuoli. Non sono state segnalate, al momento, danni significativi o feriti.
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 5:50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro nel golfo di Bacoli e una profondità di appena 3 chilometri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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