Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 4.4 avvertita in molti comuni dell’area napoletana
Nella mattinata del 21 maggio 2026, alle 5:50 ora italiana, si è verificata una scossa di terremoto con magnitudo 4.4 nell’area dei Campi Flegrei. L’epicentro si trovava a circa 3 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in diversi comuni dell’area napoletana. Non sono ancora stati segnalati danni significativi o feriti, ma l’evento ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale. I vigili del fuoco e le autorità stanno monitorando la situazione.
Il sisma è stato registrato alle 5:50 ora italiana del 21 maggio 2026, con epicentro nell’area dei Campi Flegrei e profondità di 3 chilometri. Paura tra i residenti.. Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, 21 maggio 2026, nell’area dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell’ INGV, il sisma ha avuto una magnitudo Md 4.4 ed è avvenuto alle 5:50:52 ora italiana, corrispondenti alle 3:50:52 UTC. L’evento sismico è stato localizzato nella zona dei Campi Flegrei, con coordinate geografiche 40.8060, 14.1062, a una profondità di circa 3 chilometri. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, l’Osservatorio Vesuviano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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