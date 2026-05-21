Nella mattinata del 21 maggio 2026, alle 5:50 ora italiana, si è verificata una scossa di terremoto con magnitudo 4.4 nell’area dei Campi Flegrei. L’epicentro si trovava a circa 3 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in diversi comuni dell’area napoletana. Non sono ancora stati segnalati danni significativi o feriti, ma l’evento ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale. I vigili del fuoco e le autorità stanno monitorando la situazione.

Il sisma è stato registrato alle 5:50 ora italiana del 21 maggio 2026, con epicentro nell’area dei Campi Flegrei e profondità di 3 chilometri. Paura tra i residenti.. Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, 21 maggio 2026, nell’area dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell’ INGV, il sisma ha avuto una magnitudo Md 4.4 ed è avvenuto alle 5:50:52 ora italiana, corrispondenti alle 3:50:52 UTC. L’evento sismico è stato localizzato nella zona dei Campi Flegrei, con coordinate geografiche 40.8060, 14.1062, a una profondità di circa 3 chilometri. La localizzazione è stata effettuata dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, l’Osservatorio Vesuviano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 avvertita in molti comuni dell’area napoletana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.6 avvertita tra Pozzuoli e Napoli

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.6 avvertita in più comuni

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa intorno alle 16. x.com

Forte scossa di terremoto all'alba in provincia di NapoliScossa di terremoto molto forte, avvertita distintamente a Napoli e nei Campi Flegrei intorno alle 5.50. Il sisma è stato particolarmente lungo e intenso, a due anni dal terremoto di magnitudo 4.4 ... rainews.it

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrate nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it