Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 4.4 Avvertita anche a Napoli
Alle 5:50 di stamattina, il 21 maggio 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 nell'area dei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita chiaramente in una vasta parte del territorio napoletano, tra cui anche la città di Napoli. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma le autorità monitorano la situazione e stanno effettuando verifiche sul territorio. La zona rimane sotto osservazione per eventuali repliche o conseguenze derivanti dal sisma.
NAPOLI – Una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 e’ stata registrata alle 5:50 di stamattina, 21 maggio 2026, nell’area dei Campi Flegrei ed e’ stata distintamente avvertita in una vasta zona del Napoletano. Il sisma – riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) – ha avuto epicentro a 3 chilometri di profondita’ e rappresenta una delle scosse di maggiore intensita’ da quando e’ ripreso il fenomeno del bradisismo nella zona. La scossa e’ stata percepita chiaramente anche aNapoli. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 x.com
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