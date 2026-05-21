Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 4.4 Avvertita anche a Napoli

Alle 5:50 di stamattina, il 21 maggio 2026, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 nell'area dei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita chiaramente in una vasta parte del territorio napoletano, tra cui anche la città di Napoli. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma le autorità monitorano la situazione e stanno effettuando verifiche sul territorio. La zona rimane sotto osservazione per eventuali repliche o conseguenze derivanti dal sisma.

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