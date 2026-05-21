Alle prime ore del mattino, i residenti dei Campi Flegrei hanno avvertito una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4. La terra ha tremato anche in diversi quartieri di Napoli, causando l’agitazione tra la popolazione e il risveglio improvviso. I lampadari si sono oscillati e le pareti hanno prodotto scricchiolii, confermando la potenza del movimento tellurico. La zona si trova in uno dei territori soggetti a frequenti attività sismiche, con effetti percepiti da molti cittadini.

Svegliato di soprassalto, i lampadari che oscillano e scricchiolii delle pareti. Tremano ancora una volta i Campi Flegrei con una forte scossa all’alba di magnitudo 4.4 che è stata avvertita e registrata in una vasta aerea del Napoletano alle 5.51. Il sisma ha avuto come epicentro il mare a una profondità di 3 km: è stata così intensa e lunga da ricordare quella del 30 giugno 2025, la più violenta degli ultimi 40 anni (magnitudo 4.6). In corso le verifiche del Dipartimento della Protezione civile, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti. Dall’inizio dello sciame sismico fino alle 6.30, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato quattro scosse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche in molti quartieri di Napoli

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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