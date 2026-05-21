Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di 4.4 e scuole chiuse a Bacoli
Nella mattinata di giovedì 21 maggio, alle 5.51, una scossa di magnitudo 4.4 si è verificata nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico si è originato a una profondità di circa 3 chilometri e ha provocato il risveglio di molte persone nei comuni vicini e nella città di Napoli. A seguito del movimento tellurico, le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole nei territori interessati. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti.
Una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei alle ore 5.51 di questo giovedì 21 maggio, svegliando la popolazione di Napoli e dei comuni limitrofi con una profondità di soli 3 chilometri. Il sisma, avvenuto poco dopo l’alba, ha coinvolto direttamente le zone occidentali e i territori dell’area flegrea. La violenza del movimento tellurico ha generato un immediato fermento sui social network, dove molti residenti hanno segnalato lampadari oscillanti e rumori di scricchiolii all’interno delle abitazioni. Al momento, nonostante il forte impatto percepito, non sono state comunicate notizie relative a danni strutturali o feriti importanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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