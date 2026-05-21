Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di 4.4 e scuole chiuse a Bacoli

Nella mattinata di giovedì 21 maggio, alle 5.51, una scossa di magnitudo 4.4 si è verificata nell’area dei Campi Flegrei. L’evento sismico si è originato a una profondità di circa 3 chilometri e ha provocato il risveglio di molte persone nei comuni vicini e nella città di Napoli. A seguito del movimento tellurico, le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole nei territori interessati. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti.

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