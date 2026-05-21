Terremoto ai Campi Flegrei Napoli si sveglia nella paura | la scossa di magnitudo 4.4 scuote la città
Nella prima mattinata di oggi, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, provocando timori tra la popolazione di Napoli. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri, con un boato che ha rotto il silenzio dell’alba. Dopo il sisma, molte persone si sono svegliate preoccupate, i vetri hanno tremato e i telefoni hanno iniziato a squillare. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti nelle prime ore successive all’evento.
Un boato improvviso nel silenzio dell’alba, poi il letto che si muove, i vetri che tremano, i telefoni che iniziano a squillare quasi nello stesso istante. Napoli si è svegliata così, poco prima delle sei del mattino, con una nuova forte scossa di terremoto che ha colpito l’area dei Campi Flegrei e riportato la paura in tutta la zona occidentale della città. Il sisma, registrato alle 5.50, ha avuto una magnitudo di 4.4, con epicentro in mare e a una profondità di circa tre chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente a Pozzuoli, ma anche in numerosi quartieri del capoluogo campano, da Fuorigrotta al Vomero, passando per Pianura e il centro storico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
CAMPI FLEGREI, NOTTE DI PAURA: SCIAME SISMICO SVEGLIA NAPOLI E POZZUOLI
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