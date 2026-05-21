Terremoto ai Campi Flegrei Napoli si sveglia nella paura | la scossa di magnitudo 4.4 scuote la città

Nella prima mattinata di oggi, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, provocando timori tra la popolazione di Napoli. La scossa è stata avvertita in diversi quartieri, con un boato che ha rotto il silenzio dell’alba. Dopo il sisma, molte persone si sono svegliate preoccupate, i vetri hanno tremato e i telefoni hanno iniziato a squillare. Non sono stati segnalati danni gravi o feriti nelle prime ore successive all’evento.

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