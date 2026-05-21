Alle prime luci dell'alba, i residenti dei Campi Flegrei sono stati svegliati da una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4. La terra ha tremato improvvisamente, accompagnata da un boato forte che ha causato panico tra le persone presenti nella zona. L'evento sismico si è verificato in mattinata e ha provocato danni in alcune strutture. Non sono stati segnalati feriti, ma la paura tra la popolazione resta alta. La protezione civile sta monitorando la situazione e valutando eventuali ulteriori rischi.

Napoli, 21 maggio 2026 - Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha svegliato bruscamente, alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 21 maggio, i residenti della zona e di gran parte dell'area metropolitana di Napoli. L'evento sismico, registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 05:50, ha avuto un epicentro localizzato a breve distanza dai comuni di Bacoli e Pozzuoli. A rendere particolarmente spaventoso il sisma, preceduto da un boato nitido e cupo, è stata la sua profondità estremamente superficiale, stimata intorno ai tre chilometri, che ha amplificato la percezione del movimento tellurico anche nei quartieri occidentali del capoluogo campano e fino alle isole di Ischia e Procida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terremoto ai Campi Flegrei, i residenti svegliati all’alba da una scossa 4.4. Panico per il maxi boato che ha preceduto il sisma

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Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»

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