Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2026, un terremoto è stato avvertito nella zona dei Campi Flegrei, accompagnato da un boato. L'Osservatorio Vesuviano ha segnalato un intenso sciame sismico che ha coinvolto l'area. Le autorità hanno monitorato con attenzione l'evento, che si è verificato senza segnalare danni immediati o feriti. La popolazione locale ha riferito di aver percepito una forte scossa prima di ascoltare il rumore associato al terremoto.

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2026, l'Osservatorio Vesuviano ha comunicato un intenso sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Il fenomeno è iniziato alle ore locali 00:54 (UTC 22:54 del 17052026) e ha allertato sia le autorità che la popolazione residente.L’Amministrazione Comunale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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ULTIMORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

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