Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa di magnitudo 4.4

Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4 è stata registrata alle prime luci del mattino nei Campi Flegrei, con epicentro nell’area e una delle più intense da quando si sono manifestati i fenomeni di bradisismo. La scossa si è propagata su un’ampia zona del Napoletano e si è sentita distintamente anche nel centro di Napoli, alle 5 del mattino. Non si hanno ancora segnalazioni di danni gravi o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.

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Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi d’assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Sullo stesso argomento Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa all’alba alle 5.50 di Magnitudo 4.4 Leggi anche: Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.6 Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa intorno alle 16. x.com Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrate nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it Napoli si sveglia con il terremoto: forte scossa ai Campi Flegrei avvertita in tutta la provinciaNapoli si è risvegliata ancora una volta sotto la minaccia del bradisismo. Alle 5.50 di oggi giovedì 21 maggio 2026 una forte scossa di terremoto di magnitudo ... cronachedellacampania.it