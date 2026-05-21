Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa di magnitudo 4.4
Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4 è stata registrata alle prime luci del mattino nei Campi Flegrei, con epicentro nell’area e una delle più intense da quando si sono manifestati i fenomeni di bradisismo. La scossa si è propagata su un’ampia zona del Napoletano e si è sentita distintamente anche nel centro di Napoli, alle 5 del mattino. Non si hanno ancora segnalazioni di danni gravi o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.
Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Il sisma è stato registrato a una profondità di 3 km. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi d’assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5
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