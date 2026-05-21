Terremoto ai Campi Flegrei forte scossa all’alba alle 5.50 di Magnitudo 4.4

Alle 5.50 di questa mattina si è verificata una scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. L’INGV ha comunicato che la magnitudo registrata è di 4.4. La scossa è stata avvertita in diverse zone circostanti. Nessuna informazione ufficiale riguardo a danni o feriti al momento. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le verifiche nelle aree interessate. La terra ha tremato intorno alle prime ore del mattino.

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