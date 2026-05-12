Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 2.6

Oggi alle 16:06 è stata registrata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei. La magnitudo è stata di 2.6 e l’epicentro si trovava a circa 3 chilometri di profondità. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti in seguito all’evento sismico. La zona è monitorata dalle reti sismiche ufficiali, che continuano a rilevare eventuali ulteriori scosse.

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Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata oggi alle 16:06 ai Campi Flegrei, con epicentro a 3 km di profondità. Il sisma è stato avvertito a Napoli, soprattutto ai piani alti. Nessun danno a persone o cose. La scossa è riconducibile al bradisismo in corso nell’area flegrea. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi pomeriggio alle 16:06 nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato a una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito a Napoli e nell’area flegrea, in particolare dagli abitanti dei piani alti degli edifici. Non si segnalano danni a persone o cose. La scossa è riconducibile al fenomeno sismico da tempo in atto nell’area dei Campi Flegrei, dove il bradisismo continua a generare movimenti tellurici di varia intensità.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.6 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3 Notizie correlate Leggi anche: Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.1 ai Campi Flegrei Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 2.3Il sisma registrato nel primo pomeriggio dell’8 aprile 2026 ai Campi Flegrei a una profondità di 0,6 km. Argomenti più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Campi Flegrei, bradisismo stabile con velocità di sollevamento del suolo di 10 mm al mese: il bollettino INGV; Terremoto di magnitudo 1.9 ai Campi Flegrei: lieve scossa nella notte a Pozzuoli; Scossa di terremoto preceduta da un boato. Il #terremoto del Friuli fu devastante ma dovrebbe fare rifletter sui drammi della prevenzione e messa in sicurezza. Qui nei Campi Flegrei Agnano Pozzuoli le avvisaglie son forti ancora oggi con aria ricca di zolfo ma la Politica Locale pensa alla Coppa Americ x.com Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa 2.6 alle ore 16.06 avvertita in zona PozzuoliScossa di terremoto oggi, martedì 12 maggio, poco dopo le 16, ( per la precisione alle 16.06) in zona Campi Flegrei, nell'area del supervulcano in provincia di Napoli da tempo oggetto di movimenti di ... fanpage.it