Terremoto a Napoli forte scossa magnitudo 4.4 all' alba | Un boato e le case tramavano Scuole chiuse a Pozzuoli

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita alle prime luci dell’alba a Napoli e nei comuni limitrofi dell’area flegrea e occidentale. La terra ha tremato intorno alle 5.51, causando un forte boato che è stato udito in diverse zone. In alcuni quartieri sono state registrate crepe e danni a edifici, mentre le scuole di Pozzuoli sono state chiuse in via precauzionale. Non sono stati segnalati vittime o feriti.

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Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.51, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si sono svegliati di soprassalto. In tanti hanno avvertito prima un forte boato e poi la casa tremare. Tanta paura ma per il momento non si segnalano danni importanti. Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei Il terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato dall'Ingv alle ore 5:50 del 21 maggio 2026 nell'area dei Campi Flegrei. L'epicentro è situato a circa 2,5 km da Bacoli, a una profondità di soli 3 chilometri. La scossa, di intensità superiore rispetto alla media degli eventi degli ultimi mesi, è stata percepita distintamente nella zona occidentale di Napoli, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e nella città stessa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Terremoto a Napoli, forte scossa magnitudo 4.4 all'alba: «Un boato e le case tramavano». Scuole chiuse a Pozzuoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TERREMOTO A NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO: FORTE BOATO AVVERTITO DALLA POPOLAZIONE, ALCUNE SCUOLE EVACUATE Sullo stesso argomento Terremoto a Napoli, forte scossa magnitudo 4.4 all'alba: «Un boato e le case tramavano»Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5. Leggi anche: Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5: chiuse le scuole Terremoto a Napoli alle 5.50, magnitudo 4.4: scuole chiuse a Pozzuoli, Quarto e BacoliForte scossa di terremoto a Napoli alle 5.50 del 21 maggio 2026 avvertita in città e in diversi comuni della provincia. Moltissime le persone svegliate sin dalle prime ore del mattino a causa ... ilmattino.it Forte scossa di terremoto a Napoli, la terra ha tremato alle prime luci dell'albaIl sisma alle 5.51 avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale. Non si segnalano danni importanti ... rainews.it #terremotogiappone - Results on X | Live Posts & Updates x.com