Terremoto ai Campi Flegrei | ' balla' anche il casertano

Questa mattina presto, alle prime ore del 21 maggio, si è verificato un terremoto con epicentro nei Campi Flegrei. La zona, nota per frequenti sismi di bassa intensità, ha registrato un nuovo movimento tellurico che ha coinvolto anche il territorio vicino, come il casertano. La scossa è stata avvertita da alcuni residenti, mentre le autorità non hanno ancora segnalato danni significativi. La zona resta sotto osservazione per eventuali sviluppi successivi.

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