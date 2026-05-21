Terremoto ai Campi Flegrei | ' balla' anche il casertano
Questa mattina presto, alle prime ore del 21 maggio, si è verificato un terremoto con epicentro nei Campi Flegrei. La zona, nota per frequenti sismi di bassa intensità, ha registrato un nuovo movimento tellurico che ha coinvolto anche il territorio vicino, come il casertano. La scossa è stata avvertita da alcuni residenti, mentre le autorità non hanno ancora segnalato danni significativi. La zona resta sotto osservazione per eventuali sviluppi successivi.
Un terremoto si è verificato all'alba di oggi (21 maggio) con epicentro nella zona dei Campi Flegrei, da tempo teatro di numerosi movimenti tellurici sebbene per la maggior parte di lieve magnitudo. Stavolta però l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, alle ore 5:50, una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3
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Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 x.com
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