Dopo il terremoto che ha colpito Napoli, le autorità hanno immediatamente attivato un'area di attesa nell'ex base Nato di Bagnoli come misura di protezione civile. L'assessora regionale ha riferito che questa zona è stata predisposta subito dopo la scossa e che la popolazione sta reagendo in modo ordinato. La gestione dell'emergenza continua con interventi mirati per garantire sicurezza e assistenza ai residenti coinvolti.

«Come protezione civile regionale abbiamo attivato subito l'area di attesa che si trova nell'ex base Nato di Bagnoli», racconta l'assessora Fiorella Zabatta in diretta con Il Mattino, giunta sul posto per controllare i danni causati dal terremoto che questa mattina ha colpito il territorio campano: una forte scossa di terremoto 4.4. «Siamo a disposizioni con le nostre squadre dei volontari. Ciò che ci serba la giornata di oggi lo capiremo strada facendo». Limitare la preoccupazione «Questo evento, benché di una magnitudo importante, non ha fatto registrare dati terribili come si poteva pensare. Il sistema sta reggendo, anche la popolazione è più abituata a ciò che succede e sta reagendo bene. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Terremoto a Napoli, Zabatta: «Attiva area di attesa all'ex base Nato: la popolazione sta reagendo bene»

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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