Terremoto del Friuli Mattarella | La resilienza è nata reagendo all?Orcolat

Da ilgazzettino.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gemona del Friuli si è celebrato il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, con le vie della città sorvegliate da forze dell’ordine e decorate con bandiere tricolori. La giornata si è svolta sotto una pioggia battente, mentre le cerimonie si sono svolte in un clima di ricordo e commemorazione. Durante l’evento, il presidente della Repubblica ha fatto riferimento alla capacità di reazione e di ricostruzione della comunità locale.

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - In una Gemona blindata, punteggiata dalle bandiere tricolori scosse dalla pioggia battente, il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 è stato celebrato con la presenza delle massime autorità dello Stato in un’atmosfera resa ancora più raccolta e ovattata dal cielo plumbeo e dalle nuvole che nascondevano le montagne. “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, c’era scritto su un lenzuolo all’ingresso del paese, ma anche su altri cartelli più o meno spontanei comparsi in altre zone della cittadina che fu martoriata dal sisma, che nel centro pedemontano si prese quasi 400 vite. “Benvenuto...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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