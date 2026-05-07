Terremoto del Friuli Mattarella | La resilienza è nata reagendo all?Orcolat

A Gemona del Friuli si è celebrato il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, con le vie della città sorvegliate da forze dell’ordine e decorate con bandiere tricolori. La giornata si è svolta sotto una pioggia battente, mentre le cerimonie si sono svolte in un clima di ricordo e commemorazione. Durante l’evento, il presidente della Repubblica ha fatto riferimento alla capacità di reazione e di ricostruzione della comunità locale.

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - In una Gemona blindata, punteggiata dalle bandiere tricolori scosse dalla pioggia battente, il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976 è stato celebrato con la presenza delle massime autorità dello Stato in un’atmosfera resa ancora più raccolta e ovattata dal cielo plumbeo e dalle nuvole che nascondevano le montagne. “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, c’era scritto su un lenzuolo all’ingresso del paese, ma anche su altri cartelli più o meno spontanei comparsi in altre zone della cittadina che fu martoriata dal sisma, che nel centro pedemontano si prese quasi 400 vite. “Benvenuto...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terremoto del Friuli, Mattarella: «La resilienza è nata reagendo all?Orcolat» Notizie correlate Terremoto del Friuli, 50 anni dopo. Mattarella e Meloni a Gemona: «Qui nacque il concetto di resilienza». Consiglio regionale straordinario: la direttaFRIULI VENEZIA GIULIA - Friuli, 6 maggio 1976, ore 21: il momento della catastrofe. Orcolat: Bruno Pizzul narra la tragedia del terremoto in Friuli del '76 nella clip esclusivaIl leggendario cronista sportivo Bruno Pizzul è la voce del documentario di Federico Savonitto che racconta il terremoto in Friuli del '76 a 50 anni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 50 anni dal terremoto in Friuli, Meloni con Mattarella a Gemona: Miglior modello di ricostruzione; Il Friuli 50 anni dopo l’Orcolat: Mattarella e Meloni rendono omaggio a un’impresa collettiva; Terremoto del Friuli, maxischermo in piazza e il sorvolo delle Frecce per Mattarella e Meloni; Gemona, 6 maggio: ricordo del terremoto con il presidente Mattarella. 50 anni dal terremoto del Friuli: Gemona ricorda il sisma con Mattarella, Meloni | DIRETTAGemona ricorda i 50 anni dal terremoto del Friuli con Mattarella, Meloni, cerimonie e diretta Nordest24. nordest24.it Terremoto del Friuli, 50 anni fa la tragedia: arrivano Mattarella e Meloni. Le Frecce Tricolori e il programma delle celebrazioniFRIULI VENEZIA GIULIA - A Gemona del Friuli oggi le misure di sicurezza «all’altezza delle presenze previste», come ha riassunto alla vigilia il prefetto di Udine Domenico ... ilgazzettino.it Mario Neopensi aveva pochi anni quando il terremoto del 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli. “La scossa mi scaraventò giù dal terrazzo, ma mi salvai atterrando sul tettuccio in tela di una Fiat 500”, racconta oggi. Dopo il sisma, la notte trascorsa in un prato insie - facebook.com facebook Gemona, 50º anniversario del terremoto del Friuli Venezia Giulia, il Presidente Mattarella ricorda la tragedia x.com