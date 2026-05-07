Il rappresentante di Cdp ha commentato la situazione economica italiana, affermando che il sistema imprese sta reagendo bene alla fase turbolenta. Ha sottolineato che questa turbolenza interessa non solo l’Italia, ma anche altri Paesi, con particolare attenzione all’aumento dei costi dell’energia, un aspetto evidente e rilevante nella congiuntura attuale.

“La fase di turbolenza attuale è qualcosa che tocca non solo l’ economia italiana, ovviamente, anche se per noi ha un impatto sul costo dell’energia che in questo momento è sotto gli occhi di tutti ed è uno degli aspetti più delicati della situazione congiunturale italiana. Detto questo, fino ad oggi il sistema imprenditoriale ha reagito bene, non ci sono tracolli, ma c’è un’incertezza legata alla durata del conflitto e quindi a quanto gli effetti sull’energia possano perdurare”. Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, a margine del Family Business Forum nel quale è stato intervistato dalla direttrice di LaPresse Alessia Lautone.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cdp, Gorno Tempini: "Sistema imprese in Italia sta reagendo bene a fase turbolenta"

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